En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0681592,30
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1095192,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0179082,25
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0527312,22
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1058702,21
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0168482,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0524802,19
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0536582,19
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0537532,19
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0327502,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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