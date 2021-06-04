En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016245 0,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 0,68 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070039 0,52 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049375 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051887 0,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062510 0,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115943 0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036169 0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara