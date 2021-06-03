En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067339 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052719 1,29 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082418 1,21 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015818 1,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103022 1,18 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113242 1,18 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135588 1,18 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060177 1,18 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,106154 1,18 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073823 1,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara