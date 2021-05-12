En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049125 1,07 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015667 0,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060238 0,55 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,079699 0,51 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044859 0,50 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,109435 0,50 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031718 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052941 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051280 0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031852 0,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek