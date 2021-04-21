En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0984720,79
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1020670,78
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0307810,60
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0948670,50
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0578950,48
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0587820,47
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0557100,44
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0780990,43
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0785350,43
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0686750,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda polisten kaçan soygun şüphelisi 3. kattan düştü
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda polisten kaçan soygun şüphelisi 3. kattan düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:30:16. #1.14#

title