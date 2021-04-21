En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098472
|0,79
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102067
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030781
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,094867
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,057895
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058782
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,055710
|0,44
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,078099
|0,43
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078535
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,068675
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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