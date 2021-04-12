BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0332440,23MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0236970,18NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0332440,23
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0236970,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0716570,17
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0759960,17
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0319090,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0154710,28
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0720380,15
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0186190,15
VEM Temkinli Değişken EYF0,0313920,14
HEM Temkinli Değişken EYF0,0175230,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136880,10
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0279240,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0267540,16
HEM Para Piyasası EYF0,0257520,16
VEM Para Piyasası EYF0,0705910,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0285630,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0699740,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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