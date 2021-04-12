BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0332440,23MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0236970,18NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033244 0,23 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023697 0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071657 0,17 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075996 0,17 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031909 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015471 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,072038 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,018619 0,15 VEM Temkinli Değişken EYF 0,031392 0,14 HEM Temkinli Değişken EYF 0,017523 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013688 0,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027924 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026754 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,025752 0,16 VEM Para Piyasası EYF 0,070591 0,15 ZEM Para Piyasası EYF 0,028563 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069974 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk