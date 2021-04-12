En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,18 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,18 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0154710,28
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0332440,23
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0236970,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0716570,17
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0759960,17
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0319090,17
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0689410,17
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0338390,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0109180,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0202510,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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