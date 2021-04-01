Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0501231,91
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0354590,81
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1091100,69
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1052820,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1956790,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1416500,65
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0975460,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1431150,62
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1129920,61
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1436280,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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