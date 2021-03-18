Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: