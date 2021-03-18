Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:41
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1041480,93
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0408200,67
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0595120,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0453080,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,0272350,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0439000,45
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0429350,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0439110,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0483290,44
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0457610,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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