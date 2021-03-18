Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:41
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104148
|0,93
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040820
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,059512
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045308
|0,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027235
|0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043900
|0,45
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042935
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043911
|0,44
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048329
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045761
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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