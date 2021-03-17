En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

17.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0591721,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0723311,69
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1031921,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1539081,29
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0928181,27
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0606101,23
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1994471,22
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1760951,22
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0282581,21
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0364590,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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