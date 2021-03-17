En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.