En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

12.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:11
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450081,56
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0338380,44
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813540,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0784540,13
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0205540,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0203220,13
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0634610,12
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0744290,12
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0759590,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0371470,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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