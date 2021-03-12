En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.