En fazla kazandıran BES fonları
05.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,40 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYFF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,40 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYFF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064653
|2,04
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054361
|1,65
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028487
|1,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073733
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,025284
|1,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079607
|0,93
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092962
|0,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,187491
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014634
|0,89
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096360
|0,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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