En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,40 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYFF" oldu.