Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.