Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

02.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0612625,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0572514,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0793174,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1002703,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1071743,80
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1066403,79
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0329343,70
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0324063,68
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1597153,63
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1193383,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Türkan Şoray Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:10:28. #1.14#
title