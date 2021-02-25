En fazla kazandıran BES fonları
25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045325
|2,89
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052747
|2,23
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027000
|1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044894
|1,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043538
|1,58
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043556
|1,58
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047936
|1,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042627
|1,57
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046019
|1,56
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027303
|1,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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