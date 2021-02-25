En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:02
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0453252,89
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0527472,23
NN Hay. Em. Altın EYF0,0270001,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0448941,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0435381,58
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0435561,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0479361,57
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0426271,57
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0460191,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0273031,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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