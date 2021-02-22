En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.