En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

22.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:34
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0208572,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1086851,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1092121,31
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0327851,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1000231,21
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0453161,20
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0370241,19
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1862951,19
VEM Hisse Senedi EYF0,1089131,16
HEM Hisse Senedi EYF0,0278761,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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