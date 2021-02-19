En fazla kazandıran BES fonları
19.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,80 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,80 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057360
|1,70
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057620
|0,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068091
|0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048155
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029526
|0,74
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039788
|0,69
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098826
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030431
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034982
|0,57
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037004
|0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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