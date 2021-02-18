Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.