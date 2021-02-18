Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:46
Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0267881,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0563991,04
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0619620,96
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0704590,95
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0496240,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0529340,81
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0132400,76
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0690150,73
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0957380,72
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0321630,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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