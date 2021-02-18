Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları
18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:46
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026788
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056399
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,061962
|0,96
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070459
|0,95
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049624
|0,93
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052934
|0,81
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013240
|0,76
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069015
|0,73
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,095738
|0,72
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032163
|0,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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