En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

15.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:54
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0460270,56
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0205430,45
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0137080,27
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0244330,23
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0278650,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0163720,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0112810,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100710,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0732850,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0722510,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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