En fazla kazandıran BES fonları
15.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,046027
|0,56
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020543
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013708
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024433
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027865
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016372
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011281
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010071
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073285
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072251
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500