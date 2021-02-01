Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları
01.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:46
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020393
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020292
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082197
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052335
|0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021115
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034054
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037506
|0,24
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020895
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,071270
|0,22
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094062
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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