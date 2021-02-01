Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.