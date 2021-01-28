BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:49
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0373910,18Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0373910,18
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0521760,12
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208460,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0339630,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0210110,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141000,40
VEM Temkinli Değişken EYF0,0303970,04
HEM Temkinli Değişken EYF0,0169570,04
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0206720,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0133630,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0317180,04
HEM Para Piyasası EYF0,0249420,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0726920,04
VEM Para Piyasası EYF0,0683720,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0734890,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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