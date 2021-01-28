En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: