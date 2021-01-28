En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:32
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141000,40
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0373910,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0133630,13
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0521760,12
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208460,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0339630,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0210110,10
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0710990,10
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0428620,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0349740,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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