En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:04
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0210181,79
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0816741,01
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0355650,86
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0989500,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0571700,78
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0583940,77
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0338920,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0669700,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1102620,66
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1098040,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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