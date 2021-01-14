En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.