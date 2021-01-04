Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

04.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:58
Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0485931,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0157061,95
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0473691,92
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0463121,82
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0473001,80
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0148771,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0485241,65
ZEM Altın Katılım EYF0,0483951,62
VEM Altın Katılım EYF0,0503441,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0442941,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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