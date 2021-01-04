Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.