En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

24.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:20
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0519461,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0503601,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1169441,20
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0300311,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0326681,02
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0537380,99
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0445870,93
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0340360,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1729470,90
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0280770,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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