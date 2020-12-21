Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,01 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.