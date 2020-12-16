Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.