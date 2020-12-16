Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

16.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:47
Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0527181,50
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0466891,45
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0510871,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0543411,20
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0490881,15
ZEM Altın Katılım EYF0,0507361,15
VEM Altın Katılım EYF0,0528671,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0489531,06
HEM Altın Katılım EYF0,0309681,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0497731,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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