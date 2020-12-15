En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.