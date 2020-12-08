En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:21
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0525191,99
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0227760,96
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0282720,88
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1037550,76
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0293750,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1023890,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1296670,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1835220,70
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0747840,67
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF0,0741640,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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