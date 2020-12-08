En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.