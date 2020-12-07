En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,63 ile "HEM Katılım Dinamik Değişken EYF" oldu.