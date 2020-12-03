BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

03.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:05
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985480,39Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0949660,39Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985480,39
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0949660,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0560960,27
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0997990,08
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0913490,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0303270,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0824330,47
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0464870,41
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0498110,18
VEM Hisse Senedi EYF0,0943300,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329830,55
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0212070,36
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0226560,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0343970,23
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0279930,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0195070,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0278170,48
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174580,40
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0349260,33
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0242850,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0511971,36
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0496651,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0452751,24
ZEM Altın Katılım EYF0,0492761,13
VEM Altın Katılım EYF0,0513481,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0270280,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0641040,03
VEM Para Piyasası EYF0,0667930,03
HEM Para Piyasası EYF0,0243720,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0718130,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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