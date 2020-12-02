BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
02.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:47
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1027580,71MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0538090,67Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102758
|0,71
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053809
|0,67
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074087
|0,66
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054165
|0,65
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050364
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020482
|1,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017622
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,048303
|3,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046297
|3,60
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029048
|3,48
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,031246
|3,37
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023694
|3,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,027678
|3,00
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026247
|2,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,078878
|2,37
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015041
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,029836
|2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040924
|3,21
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058302
|3,20
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034810
|2,72
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024205
|2,72
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,035988
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047591
|2,28
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048699
|2,22
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049034
|2,02
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050785
|2,00
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048723
|2,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024365
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070159
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025304
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027964
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066220
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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