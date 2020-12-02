BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

02.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:47
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1027580,71MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0538090,67Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1027580,71
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0538090,67
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0740870,66
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0541650,65
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0503640,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0204821,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0176221,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0483033,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0462973,60
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0290483,48
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0312463,37
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0236943,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0276783,00
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0262472,43
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0788782,37
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0150412,26
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0298362,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0409243,21
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0583023,20
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0348102,72
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0242052,72
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0359881,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0475912,28
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0486992,22
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0490342,02
VEM Altın Katılım EYF0,0507852,00
ZEM Altın Katılım EYF0,0487232,00
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0243650,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0701590,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0253040,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0279640,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0662200,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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