BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

01.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0976490,38Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0940910,34Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0976490,38
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0940910,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0556590,21
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1020360,09
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0908940,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147340,12
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0201980,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0177110,04
HEM Temkinli Değişken EYF0,0165810,04
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0756790,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0230470,04
HEM Para Piyasası EYF0,0243550,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0279530,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0700100,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0309790,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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