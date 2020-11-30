BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308570,26Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0209920,25Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308570,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0209920,25
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0703750,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0647500,23
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0207450,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202000,32
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0205830,32
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0203070,29
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0203460,29
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0209300,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0172740,42
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0172770,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0191280,12
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0275340,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0217220,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0661870,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0703000,13
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0741930,11
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0717400,11
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0699850,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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