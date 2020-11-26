BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:55
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985530,52Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0949890,51Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985530,52
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0949890,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0561720,43
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0542040,33
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0753920,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0176770,24
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205280,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0775270,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0479830,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512940,83
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1584030,54
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0311030,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1818740,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1285720,94
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1013640,91
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329290,85
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1120580,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0342570,98
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0238370,98
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0296290,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0170650,43
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0298340,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0309250,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0701870,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0716330,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0230060,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0691800,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son dakika... 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Berk Oktay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:58:54. #1.15#
title