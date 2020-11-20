BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0495990,80Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1401020,75Allianz Hayat Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049599 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,140102 0,75 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,095430 0,68 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,140964 0,67 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,053326 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020377 0,86 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017317 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi VEM Hisse Senedi EYF 0,094455 2,22 ZEM Hisse Senedi EYF 0,025054 2,16 HEM Hisse Senedi EYF 0,024163 2,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091738 2,12 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,091994 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,071669 1,65 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,026017 1,64 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,026558 1,63 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024427 1,57 ZEM Değişken EYF 0,024760 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027170 0,31 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,035206 0,25 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019669 0,20 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,029312 0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021849 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025208 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070069 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071513 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073956 0,03 ZEM Para Piyasası EYF 0,026911 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi