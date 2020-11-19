En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:02
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 3,25 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,22 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 3,25 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,22 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0286933,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0808493,25
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1266043,22
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0767043,20
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1646193,20
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1453383,19
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1456383,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1361023,13
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0711633,12
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1186703,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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