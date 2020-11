En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 3,25 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,22 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.