En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

18.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:32
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0489021,99
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0426381,09
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0954560,85
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0287270,82
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0323560,81
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0921100,81
NN Hay. Em. Altın EYF0,0305820,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0490060,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0509160,59
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0490840,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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