BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076709 0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076709 0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074394 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061768 0,69
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020359 0,68
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042111 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020108 1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,079687 3,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088510 3,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088729 3,88
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028332 3,87
VEM Hisse Senedi EYF 0,091613 3,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF 0,069768 3,16
HEM Dinamik Değişken EYF 0,023811 3,04
ZEM Değişken EYF 0,024174 2,94
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025328 2,78
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,025817 2,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023031 0,84
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,033115 0,83
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016738 0,52
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019593 0,38
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,027024 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069667 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071287 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065750 0,08
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025129 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069849 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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