En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,31 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.