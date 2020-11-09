BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
09.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:27
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,125332
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143355
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,142081
|-0,36
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097015
|-0,35
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050489
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076072
|-0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093896
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074504
|-0,25
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054669
|-0,21
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042649
|-0,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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