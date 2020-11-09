BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

09.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:27
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143355 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142081 -0,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097015 -0,35
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050489 -0,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076072 -0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093896 -0,29
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074504 -0,25
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054669 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042649 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ali Babacan Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Sibel Can Özge Özder Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Tisserand Okan Buruk Ali Şansalan Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 14:38:49. #1.14#
title