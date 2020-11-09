Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

09.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:11
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055484 2,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,054242 2,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055390 2,10
NN Hay. Em. Altın EYF 0,034567 2,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057537 2,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,018335 2,08
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,017433 2,07
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,061297 2,07
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,055081 2,06
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,052330 2,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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