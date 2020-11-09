Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.