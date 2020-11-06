BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

06.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076309 2,19
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054784 2,05
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050649 1,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125819 1,84
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143886 1,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017425 0,75
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019525 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044075 2,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,049066 2,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098433 1,94
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,124744 1,13
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093158 1,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129343 2,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182971 2,32
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102019 2,26
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,109128 2,14
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019661 2,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036755 0,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052513 0,78
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021598 0,73
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031068 0,73
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,027548 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056230 1,32
HEM Altın Katılım EYF 0,034191 1,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054343 1,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053128 1,29
VEM Altın Katılım EYF 0,058170 1,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF 0,026757 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070364 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063487 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073523 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022838 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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