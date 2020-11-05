BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
05.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:29
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049716 0,71
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049716
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,123549
|0,70
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092787
|0,65
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,141361
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,140110
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019393
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017295
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,040968
|3,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040681
|2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,043138
|2,23
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,096556
|1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,072407
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,126404
|2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,178829
|2,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,099760
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023464
|1,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,031846
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021442
|2,05
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030844
|2,04
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,052106
|1,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036468
|1,79
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033932
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024118
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066101
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071057
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069442
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022831
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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