BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

04.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099002 1,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099002 1,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095743 1,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,055473 0,92
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,076125 0,80
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054471 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017211 0,81
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019199 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047465 2,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079250 2,48
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079068 2,48
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042198 2,10
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062848 1,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073994 1,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,105594 1,65
VEM Dinamik Değişken EYF 0,064181 1,48
HEM Dinamik Değişken EYF 0,021973 1,44
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070388 1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031045 0,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051181 0,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035826 0,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026627 0,66
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,027264 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053697 1,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052497 1,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,033456 1,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,055691 1,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,053607 1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068645 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025047 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073473 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030679 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069616 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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