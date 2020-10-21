En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068474 2,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040494 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039752 0,95 VEM Hisse Senedi EYF 0,086741 0,59 ZEM Hisse Senedi EYF 0,023011 0,59 HEM Hisse Senedi EYF 0,022222 0,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028193 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050890 0,53 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,071513 0,52 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,117931 0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara