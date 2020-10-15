BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
15.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073688 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073688
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056960
|0,27
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096925
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064236
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,051793
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019229
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016990
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,039864
|2,04
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025962
|1,61
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021287
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082357
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082231
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020295
|2,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071975
|1,07
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,024061
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,023570
|0,77
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,014089
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031671
|0,76
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021989
|0,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049647
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034914
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026009
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069973
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068255
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065184
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024910
|0,01
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068973
|0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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