BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073688 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: