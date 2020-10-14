BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:13
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013659 0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013659
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118031
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088640
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133733
|0,32
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047454
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019083
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016902
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,039067
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098666
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028997
|3,12
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,058387
|1,63
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,024020
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,122431
|0,77
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,097019
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021824
|0,27
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031433
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025893
|0,21
|HEM Katılım Standart EYF
|0,021199
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,028280
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052315
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063123
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069958
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027542
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068965
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022715
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500