BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013659 0,58 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: