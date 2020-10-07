BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
07.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:45
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092128 0,62
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092128
|0,62
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088973
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052160
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093159
|0,60
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050484
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044581
|1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037904
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014657
|0,65
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031753
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,167918
|0,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,093377
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,117759
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028525
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018625
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025948
|0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029141
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013337
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030745
|1,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049420
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051098
|1,71
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015556
|1,70
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054596
|1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023948
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022676
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072939
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068965
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026561
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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