BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

25.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079893 0,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079893 0,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051429 0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062633 0,10
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032629 0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033549 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018401 0,58
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016394 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024599 1,92
VEM Hisse Senedi EYF 0,080212 1,92
ZEM Hisse Senedi EYF 0,021276 1,92
HEM Hisse Senedi EYF 0,020543 1,91
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020151 1,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF 0,063629 1,26
HEM Dinamik Değişken EYF 0,021803 1,25
ZEM Değişken EYF 0,022354 1,24
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023012 1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068784 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032821 0,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046713 0,86
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020469 0,74
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029480 0,73
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016235 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064812 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024772 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067877 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068895 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062794 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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