BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
25.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079893 0,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,079893
|0,13
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051429
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,062633
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032629
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033549
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018401
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016394
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024599
|1,92
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,080212
|1,92
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021276
|1,92
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020543
|1,91
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020151
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,063629
|1,26
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,021803
|1,25
|ZEM Değişken EYF
|0,022354
|1,24
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023012
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068784
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032821
|0,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046713
|0,86
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020469
|0,74
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029480
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016235
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064812
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024772
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067877
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068895
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062794
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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