BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 0,45 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: